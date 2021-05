Carcinoma ovarico: al San Gerardo l’ambulatorio per le donne portatrici di mutazione BRCA

(mi-lorenteggio.com) Monza, 31 maggio 2021 – Dal gennaio 2017 è attivo, presso l’Ospedale San Gerardo,

un servizio dedicato alla sorveglianza ginecologica per le donne portatrici di mutazione

genetica dei geni BRCA, diretto dal prof. Robert Fruscio della UOC di Ginecologia

Chirurgica guidata del prof. Fabio Landoni, entrambi professori associati in Ginecologia e

Ostetricia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

L’idea di creare uno spazio riservato a tali donne nasce da una stretta collaborazione con

la UOS di Genetica Medica, in particolare con la dott.ssa Elena Sala e la dott.ssa Gaia

Roversi, con lo scopo di recepire le direttive regionali in merito alla prevenzione del

carcinoma ovarico, patologia a prognosi sfavorevole per la quale queste donne sono

maggiormente a rischio.

L’ambulatorio ha avuto un notevole successo, tanto che il numero di prestazioni effettuate

è in costante aumento ed anche nel 2020, in piena pandemia Covid, ha segnato un +21%

rispetto all’anno precedente, con più di 300 donne che vengono seguite periodicamente e

più di 100 chirurgie profilattiche già eseguite.

Per cercare inoltre di rispondere a 360 gradi ai bisogni delle donne, nell’ambito

dell’ambulatorio sono presenti e a disposizione delle pazienti una psicologa ed una

nutrizionista, la prima grazie al contributo dell’associazione delle pazienti ACTO Lombardia

Onlus, la seconda dell’Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus.

Molte donne infatti trovano giovamento dal supporto psicologico nella gestione emotiva

della consapevolezza del rischio aumentato di neoplasia, così come una consulenza

nutrizionale le aiuta ad affrontare i cambiamenti del metabolismo indotti dall’intervento

chirurgico profilattico.

Nel tempo, e con l’aumentare della complessità del quadro clinico delle donne seguite, si

sono intensificati i rapporti con i colleghi della Breast Unit diretta dal dott. Riccardo

Giovanazzi, con le colleghe della Oncologia Medica, in particolare con la dott.ssa Marinella

Mastore, responsabile di un ambulatorio di oncogenetica, e con le colleghe responsabili

della cura della patologia oncologica della mammella, le dott.sse Marina Cazzaniga,

Federica Cicchiello e Francesca Riva, con l’estensione del servizio a donne portatrici di altre

mutazioni e con la creazione di un vero e proprio team multidisciplinare.

Infine, dal punto di vista della ricerca clinica e di base, sono sorte collaborazioni

internazionali con alcuni dei gruppi più attivi sul tema della prevenzione oncologica a livello

mondiale, quale quello del dott. Steven Narod (Toronto, Canada) ed il consorzio CIMBA

(Cambridge, UK).

“L’attività dell’ambulatorio rappresenta un paradigma virtuoso della sinergia tra la

componente universitaria ed ospedaliera – sottolinea il Direttore Generale della ASST

Monza Mario Alparone -. Grazie alla collaborazione di diverse figure professionali, è

possibile fornire un servizio all’avanguardia contribuendo con il lavoro clinico all’aumento

della conoscenza scientifica su un argomento relativamente recente, che quindi necessita

di continue nuove acquisizioni”.

I Servizi sono erogati il martedì pomeriggio a partire dalle 14.30 presso gli ambulatori di

ginecologia dell’ASST Monza – via Pergolesi, 33 – Settore A, piano terra. Le prenotazioni si

effettuano presso il CUP dell’ambulatorio di ginecologia oppure chiamando il lunedì,

martedì e giovedì il numero 039.2339985 dalle 9.00 alle 11.00.