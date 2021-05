MOSTRA MERCATO DEL DISCO E DEL CD DI RESCALDINA 13 GIUGNO 2021

Domenica 13 GIUGNO ci sarà la Mostra Mercato del Disco di RESCALDINA presso lo SPORT+CENTER situato in Via Barbara Melzi 83, MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK PARADISE in collaborazione con Spor+Center.

Parteciperanno oltre 25 espositori, con MIGLIAIA di dischi in vinile, CD, DVD.

PARCHEGGIO GRATUITO ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA

INGRESSO GRATUITO

POTRAI SCAMBIARE dischi e CD con gli espositori

POSSIBILITA’ DI RISTORARSI E PRANZARE PRESSO IL BAR DELLA STRUTTURA

A riguardo del COVID – 19, verranno seguite le misure sicurezza richieste dai vari DPCM e le ordinanze della Regione Lombardia