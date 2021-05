Trezzano. Teatro d’autore a Trezzano, in scena La Monnalista

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 31 maggio 2021 – Continuano le iniziative culturali all’aperto promosse dall’Amministrazione comunale, con proposte di qualità e spettacoli da vivere insieme e in sicurezza. Venerdì 4 giugno alle ore 20.30 presso la sede del Comitato di Quartiere TR1 (via Di Vittorio), il primo dei due appuntamenti con il “Teatro d’autore”: in scena “La Monnalista”, un omaggio all’arte e alla sua comprensione con l’Associazione Pontos-Teatro. Voce recitante Alessandro Pazzi, testo di Lorenzo Vergani.

“Uno spettacolo d’eccezione – dichiara Beatrice Ventacoli, assessore alla Cultura – ospitato anche al Teatro Franco Parenti di Milano e in numerosi teatri in Svizzera e Lombardia. Con grande gioia annunciamo l’arrivo dell’attore Alessandro Pazzi a Trezzano sul Naviglio, non prendete impegni! Sarà una serata sognante fra arte e teatro, una riflessione scanzonata sua che cosa significhi fare arte. All’aperto e in sicurezza: un videoproiettore, il cielo aperto sopra di noi, delle semplici liste della spesa dimenticate nei carrelli e il gioco è fatto, perché l’arte è un modo di Essere, di sentirsi bene e di sognare, tutti insieme. Vi aspettiamo!”.

“La comunità trezzanese – aggiunge il sindaco Fabio Bottero – ha fame di cultura, di socialità, di ascolto e letture. Lo vediamo il sabato pomeriggio al parco con le letture curate dall’associazione Cheproblemacè, con le proposte delle nostre Biblioteche comunali, con l’entusiasmo dei Comitati di Quartiere e il desiderio di partecipazione della cittadinanza. Per il mese di luglio stiamo programmando il cinema all’aperto, intanto venerdì sera proponiamo il teatro d’autore, un’occasione per ritrovarci insieme”.

