Il Sindaco Chiara Calati presenta il programma delle celebrazioni per il 162°anniversario della Battaglia di Magenta

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 1 giugno 2021- Domenica 6 giugno, ore 10.30 cerimonia a porte chiuse presso il monumento dell’Ossario di via Brocca, ore 20:30 Concerto della Battaglia, aperto al pubblico con preassegnazione

dei posti, tenuto dalla Fanfara dei Bersaglieri Nino Garavaglia presso la tensostruttura di via Matteotti

“Con l’augurio che possa essere un segnale di rinascita domenica 6 giugno celebreremo il 162° anniversario della Battaglia di Magenta – ha annunciato il Sindaco di Magenta, Chiara Calati, spiegando che – Anche quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, non si potrà tenere il tradizionale corteo e la rievocazione storica, ma domenica 6 si celebrerà

comunque il 4 Giugno: presso la Basilica di San Martino si terrà la Santa Messa e a seguire, presso il monumento dell’Ossario in via Brocca, si terrà una solenne cerimonia per commemorare il sacrificio dei Caduti della Battaglia. In serata, invece, presso la tensostruttura di via Matteotti ci sarà il Concerto della Battaglia tenuto dalla Fanfara dei

Bersaglieri Nino Garavaglia. Data l’impossibilità, a causa delle norme anti-Covid in vigore, di aprire le celebrazioni a tutta la città, quest’anno la cerimonia presso l’Ossario resterà chiusa al pubblico ma sarà trasmessa in diretta streaming. Il Concerto della Battaglia, al quale si potrà accedere su prenotazione, sarà anch’esso trasmesso in diretta streaming

sui canali social del Comune, questo per poter dare a tutti la possibilità di partecipare. Si tratta di una ricorrenza importante che celebra l’identità di Magenta e la sua storia, un momento che vogliamo condividere con tutta la città e volto a dare un piccolo segnale di ripresa”, ha concluso il Sindaco Calati.



Il programma di domenica 6 giugno

 Ore 10.30 – Santa Messa presso la Basilica di San Martino.

 Ore 11.30 – Celebrazioni presso l’Ossario ai Caduti di via Brocca, le autorità

deporranno una corona di alloro alla memoria dei Caduti, verranno eseguiti gli Inni

nazionali dei Paesi coinvolti nella Battaglia e a seguire si terrà il discorso delle Autorità.

 Ore 20.30 – Concerto della Battaglia eseguito dalla Fanfara dei Bersaglieri Nino

Garavaglia presso la tensostruttura di via Matteotti.

In caso di maltempo non si terrà la cerimonia commemorativa all’Ossario.Gli eventi in diretta streaming

A causa delle restrizioni Covid l’ingresso nell’area dell’Ossario sarà limitato alle Autorità,

alle Bande e ai figuranti, per garantire la massima partecipazione della cittadinanza la

cerimonia all’Ossario e il Concerto della Battaglia saranno trasmessi in diretta streaming,

con la collaborazione di Radio Magenta, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube

della Città di Magenta.

Come prenotare per il Concerto della Battaglia

L’ingresso al Concerto della Battaglia è gratuito con preassegnazione dei posti a sedere. I

tagliandi di ingresso, nominali e non cedibili, saranno disponibili presso la biglietteria del

Teatro Lirico negli orari di apertura (martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19,

sabato dalle 10 alle 12) a partire da martedì 1 giugno alle ore 10. Ogni persona potrà

ritirare al massimo 2 tagliandi di ingresso fino ad esaurimento. Considerate le norme per la

prevenzione del contagio dal virus Sars-CoV-2, i posti a sedere disponibili sono 140. Gli

spettatori sono tenuti a rispettare le disposizioni anti-Covid in vigore, con obbligo di

indossare la mascherina per tutta la durata del concerto.

Le celebrazioni sono organizzate dal Comune di Magenta in collaborazione con Pro Loco

Magenta, la Comunità Pastorale Magenta S. Gianna Beretta Molla e Santo Paolo VI,

l’Associazione Nazionale Bersaglieri Fortunato Magna Sezione di Magenta e Fanfara

dei Bersaglieri Nino Garavaglia, Banda Civica, Banda 4 Giugno 1859, Corpo musicale

Santa Cecilia, Fanfara Alpina Piercarlo Cattaneo, Gruppo Storico Borgo Pontenuovo,

Gruppo storico Generale Cler e Radio Magenta.

Le celebrazioni si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni per fronteggiare l’emergenza

epidemiologica da Covid-19. Con particolare riferimento e nel rispetto del Decreto Legge

n. 52 delle 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell’epidemia da Covid-19″, non si svolgerà nessun corteo e nessuna rievocazione storica