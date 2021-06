Lodi Vecchio. Incidente auto moto lungo la SP 140, grave centauro

(mi-lorenteggio.com) Lodi Vecchio, 1 giugno 2021 – Questa sera, intorno alle ore 20.20, lungo la SP 140, all’altezza di via Lodi Vecchio, è avvenuto un grave incidente tra un veicolo e una moto, la cui dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto. Gravissime le condizioni del centauro, un uomo di 53 anni, che è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza della Croce Rossa di Lodi e dal personale medico dell’elisoccorso, giunto da Como. Il ferito dopo esser stato stabilizzato è stato trasportato in codice rosso e in gravi condizioni all’ospedale San Carlo di Milano.

Redazione