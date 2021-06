Corsico. Concorso Polizia Locale: 279 candidati per 7 posti da agente

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 2 giugno 2021 – Ha registrato una grande partecipazione il concorso del Comune di Corsico per l’assunzione, a tempo indeterminato, di sette agenti di polizia locale. Sono state infatti 279 le persone che hanno presentato la loro candidatura: di queste, 94 hanno dichiarato di possedere la patente A, oltre alla B. Quindi, eventualmente potranno anche guidare le moto in dotazione al comando della polizia locale di Corsico.

“Con questo concorso – dichiara il sindaco Stefano Ventura – prosegue il progetto dell’amministrazione comunale di potenziare l’organico, andando in questo caso a rafforzare un servizio strategico per la sicurezza del territorio e la relazione con i cittadini. Come ho annunciato in Consiglio comunale nel corso della presentazione del documento di

programmazione economico (DUP) – conclude il sindaco – abbiamo intenzione di assumerealmeno dieci persone ogni anno tra il 2021 e il 2023”.

All’interno dell’autoparco della polizia locale corsichese sono presenti anche sei motociclette, delle quali attualmente sono solo due a essere impiegate e per questo assicurate.

“Il numero di candidati che si sono presentati – commenta l’assessore alla polizia locale Stefano Salcuni – dimostra un grande interesse per un ruolo che richiede competenze non solo giuridiche, ma anche relazionali. L’obiettivo dell’assunzione di questi agenti infatti – conclude l’assessore Salcuni – è avere più risorse sul territorio in grado di ascoltare le segnalazioni dei cittadini”

Redazione