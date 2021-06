Corsico. Servizi cimiteriali: il Comune ascolta i cittadini

Tutti i lunedì mattina, l’assessore Francesco Di Stefano si mette a disposizione dei cittadiniin visita al cimitero per confrontarsi sui prossimi interventi

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 2 giugno202 – Da giugno, tutti i lunedì dalle ore 9 alle 12, l’assessore Francesco Di Stefano sarà presente al cimitero per confrontarsi assieme ai cittadini in visita sui prossimi interventi che il Comune effettuerà. “Ho ritenuto importante – spiega l’assessore Francesco Di Stefano, che di recente ha ricevuto dal sindaco anche la delega ai servizi cimiteriali – dedicare una mattina alla settimana per ascoltare le opinionie le richieste dei corsichesi e,nel contempo, dare loro informazioni sui lavori che intanto stiamo portando avanti al cimitero. È un’occasione di confronto – conclude l’assessore Di Stefano – per un luogo sul quale l’Ente ritiene necessario intervenire”.

V.A.