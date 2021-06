AREA C e AREA B – MASCARETTI (FDI): ATTIVARE AREA C E AREA B PER LA SALUTE? NON VERO, SERVE SOLO PER FARE CASSA SULLE SPALLE DEI LAVORATORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 giugno 2021 – “E’ davvero incredibile. Chiudono le scuole e quindi non ci saranno più le mamme che accompagnano i figli a scuola con la macchina. Migliora il clima e quindi coloro che potranno permetterselo, andranno in bicicletta. Continueranno ad usare la macchina solo i lavoratori, gli anziani, i disabili e le persone con necessità. Cosa fa l’Amministrazione Sala? Li tartassa con Area C, Area B e il pagamento dei parcheggi. Complimenti” dichiara Andrea Mascaretti Capogruppo FdI a Palazzo Marino “ci sentiamo presi in giro per quanto riguarda la storia della salute. Ormai non regge più. I due mesi di totale lockdown, con tutte le auto ferme, sono serviti a dimostrare che l’inquinamento in Città non cala se si fermano tutte le auto. Al contrario, se prendiamo per buone le regole imposte ai ristoratori e ai commercianti per evitare il diffondersi del contagio, il posto che queste regole non è in grado di farle rispettare è proprio il trasporto pubblico. Dunque, l’unica ragione per cui la Giunta di sinistra riattiva tasse e divieti iniqui sugli automobilisti, è per fare cassa. E’ evidente a tutti”.



Redazione