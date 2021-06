Gabriele Mariani, Basilio Rizzo e Patrizia Bedori: le forze che hanno gli stessi contenuti di critica allo sviluppo diseguale della città, uniscano le forze e creino un terzo polo autonomo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 giugno 2021 – Gabriele Mariani Candidato Sindaco della coalizione di Milano in Comune e Civica Ambientalista, Basilio Rizzo Consigliere Comunale di “Milano in Comune” e Patrizia Bedori Consigliere Comunale del M5S, lanciano un appello affinché le forze associative e politiche di sinistra e ambientalista, critiche con il modello di sviluppo della città e delle politiche dell’Amministrazione Sala uniscano le loro forze. I tre esponenti politici dichiarano: “Dopo l’appello all’unità alle forze di sinistra e ambientaliste critiche con l’amministrazione Sala e il suo modello di sviluppo, lanciato nei mesi scorsi dai Comitati Ambientalisti e Civici milanesi, abbiamo unitariamente sostenuto questa necessità rendendoci disponibili alle convergenze. Oggi insistiamo ancora affinché il Movimento 5Stelle, e liste Civiche democratiche e di sinistra disponibili, si uniscano per creare in città un forte “polo autonomo civico, di sinistra e ambientalista”. Il centro destra traccheggia ad individuare un loro candidato, per l’affermarsi di fatto di un consociativismo degli affari immobiliari che pervade in modo negativo la vita civile. Il centro sinistra è impegnato nella moltiplicazione delle liste, ma non avanza alcuna proposta innovativa sul modello di sviluppo cittadino, come se la pandemia e la grave crisi economica non avessero insegnato niente. Si ha quindi il dovere di provare a creare una proposta unitaria, che risponda al mondo del lavoro sacrificato dalle scelte del governo e alla grave crisi economica della città prodottasi con la pandemia, che ha colpito soprattutto i ceti popolari e le periferie. Non è il momento discorsi singoli pur rispettabili, ma di creare una voce forte e corale che risponda alle esigenze dei cittadini/e per una città non diseguale e protettiva dei ceti popolari.”