Milano. Venerdì 4 giugno presidio animato informativo per il Ticinello

Dove? VIALE DEI MISSAGLIA ANGOLO VIA BOIFAVA

👉🏾Quando? VENERDI’ 4 GIUGNO dalle ore 18.00

⛔SIAMO CONTRO lo snaturamento previsto dal progetto del Comune riguardo all’unico, ultimo vero parco AGRICOLO all’interno della città di Milano, il Parco agricolo del Ticinello. 🧱Interventi in parte già attuati (costruzione di strade e manufatti, illuminazione notturna, rasatura degli argini, abbattimento di centinaia di piante), sono costosi ed altamente controproducenti per la sopravvivenza del fragile ecosistema e del corridoio ecologico del Parco.

✏️Proprio in quest’ottica abbiamo raccolto quasi 30,000 firme su Change.org e consegnate al Sindaco.

🤥Il Comune ci ha assicurato che, a seguito del sopralluogo congiunto effettuato il 28 Aprile, saremmo stati coinvolti nelle tappe successive del progetto. AD OGGI TUTTO TACE.

🐝A nostro parere, i 3 milioni di euro, previsti per il secondo lotto di prossima realizzazione, potrebbero essere molto più proficui se rivolti alla sistemazione della Cascina Campazzino, posta all’interno del parco, ed espropriata proprio per pubblica utilità nel 2003, in quanto facente parte del progetto del Parco.

⛔SIAMO CONTRO LA COSTRUZIONE DI UN DISTRIBUTORE Q8 in Via Dei Missaglia, che vedrebbe stoccati migliaia di litri di carburante nelle adiacenze dei pozzi di captazione dell’acqua potabile presenti in zona.

⛽PER IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA pubblica, abbiamo vinto il ricorso al TAR Lombardia nell’Ottobre 2019.

🤥Ma Comune e Q8 si stanno opponendo al Consiglio di Stato e, nonostante le reiterate promesse del Comune, ancora non vediamo il RIPRISTINO AD AREA VERDE dei circa 2.000 mq indebitamente ed arbitrariamente disboscati.

VOGLIAMO VERDE E BELLA LA NOSTRA CITTA’!

@comitato difesa ambiente zona 5