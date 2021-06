Riders, Pd: “Nuove esigenze di mobilità: un tavolo con Prefetture, sindacati e associazioni, dentro Regione Lombardia”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 giugno 2021 – Si è tenuta stamattina, in V Commissione Trasporti, l’audizione di Trenord e Assodelivery Italia, in merito alle problematiche legate alla presenza dei riders sui mezzi di trasporto. “Al termine dell’incontro, è parso chiaro che dobbiamo ancora lavorare a lungo su queste nuove esigenze di mobilità sul territorio. I tempi sono cambiati e non possiamo dare risposte generiche a problemi nuovi e attuali. Un tavolo di confronto, dentro Regione Lombardia, nel quale coinvolgere i sindacati e le associazioni del delivery, sarà fondamentale in questo senso”, commentano i consiglieri regionali del Pd Gigi Ponti, Paola Bocci e Pietro Bussolati.



Durante l’audizione, l’amministratore delegato di Trenord Piuri ha detto che “interpreta la bicicletta più come un’occasione di turismo che di lavoro. Negli ultimi anni è invece considerevolmente cresciuta l’esigenza di utilizzare la bici quotidianamente anche per spostamenti legati al lavoro. E quindi bisognerà rivedere la programmazione ai fini di una migliore convivenza e capacità di accoglienza dei viaggiatori e delle bici”, aggiungono i dem.



Quindi, per Ponti, Bocci e Bussolati “bisogna monitorare la situazione attraverso il tavolo di confronto partecipato anche dalle Prefetture, assieme alle sigle sindacali e alle associazioni, all’interno di Regione Lombardia, ed elaborare soluzioni per l’ammodernamento di treni che al momento non consentono questo servizio. Il potenziamento dell’intermodalità e l’adeguamento dei convogli al trasporto bici sono due dei cardini della risoluzione presentata come Gruppo del Pd, oggetto di un percorso di confronto proprio in Commissione”, concludono.

