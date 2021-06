TRENI STORICI, ASSESSORE MAGONI: TURISMO LOMBARDO RINASCE ANCHE GRAZIE AL FASCINO DEI MEZZI A VAPORE

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 03 giugno 2021 – “La rinascita del turismo lombardo passa anche attraverso l’emozione di viaggiare a bordo di un treno storico”. Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, saluta la ripartenza del Sebino Express, il servizio turistico dei treni storici finanziato da Regione Lombardia. Ieri è stato inaugurato il nuovo fabbricato realizzato nella stazione Paratico-Sarnico da Rete Ferroviaria Italiana.

“Conoscere la Lombardia e i suoi splendidi paesaggi – aggiunge l’assessore regionale – grazie al fascino di un treno a vapore permette di vivere un’esperienza unica. D’altronde, il successo delle scorse edizioni dimostra che c’è voglia di scoprire le eccellenze della nostra terra approfittando di un ‘turismo dolce’, senza stress, per assaporare al meglio località e destinazioni di eccellenza. Da Milano a Paratico è un viaggio fuori dal tempo, in grado di stupire. Ma anche i percorsi proposti dal Laveno Express e dal Lario Express regalano momenti indimenticabili. Con il treno, dunque, alla conquista di una Lombardia ricca di bellezze. Per tutti, in totale sicurezza”.

Redazione