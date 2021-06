FRATELLI D’ITALIA MILANO – GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE 2021: “SCRIVI IL FUTURO DELL’AMBIENTE. PIANTA LA TUA MATITA.”

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2021, Fratelli d’Italia Milano alle 11.30 di sabato 5 giugno presso parco Ravizza in V.le Toscana ang F.Boccioni.

l’On Stefano Maullu, coordinatore cittadino, pianterà simbolicamente il primo albero del parco dedicato alle vittime del Covid che nascerà a Milano dopo l’approvazione in Consiglio comunale della proposta di Fratelli d’Italia. Ai bambini che saranno presenti verranno regalare le matite Sprout per disegnare l’ambiente che vogliamo. Quando saranno finite le matite potranno essere interrate in un vaso o in giardino e daranno vita a fiori e piante, perché i grandi progetti per il futuro nascono dalle piccole azioni. Saranno presenti i parlamentari, i consiglieri comunali e regionali, i dirigenti di FdI”