L’Allianz Powervolley si prepara alla sfida con Verona

Ultimo aggiornamento il 4 Febbraio 2022 – 18:19

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2022 – Vigilia di campionato per l’Allianz Powervolley Milano che domani scenderà in campo alle 18.00 con la Verona Volley per l’anticipo della 7° giornata di ritorno di Superlega all’AGSM Forum.

La sfida con gli scaligeri rappresenta un bel banco di prova per gli uomini di coach Piazza che vorranno riscattarsi dalla sconfitta con Perugia (1-3) di domenica scorsa tra le mura casalinghe dell’Allianz Cloud. I meneghini continuano a dimostrare di essere una tra le squadre più in forma del campionato e di aver alzato la propria qualità di gioco sfida dopo sfida: percorso che trova nello spirito del gruppo, nella determinazione e nel duro lavoro gli assi portanti di quello che sinergicamente gli atleti e lo staff tecnico esprimono in campo. Dall’altra parte della rete, il roster milanese troverà una squadra, quella scaligera, giovane e determinata a conquistarsi preziosi punti per assicurarsi un posto nei playoffs di fronte al proprio pubblico. La formazione di coach Stoytchev, infatti, si è riscattata in campionato vincendo meritatamente per 1-3 sul campo di Latina (recupero 3° giornata di ritorno), dopo il successo del derby veneto con Padova. Valore complessivamente alto del roster di Verona che può contare su numerosi talenti, tra cui la forza dello sloveno Mozic, e l’esperienza e la qualità in regia del brasiliano Raphael. L’obiettivo meneghino resta ovviamente il successo per confermare il quinto posto solitario in graduatoria, ora fisso a 26 punti.

DICHIARAZIONI

Matteo Maiocchi (Allianz Powervolley Milano): “Sarà sicuramente importante ripartire dopo la sconfitta di Perugia per continuare a fare punti e per finire il campionato nel migliore modo possibile. Verona è una bella e giovane squadra che può cambiare in più modi il proprio sestetto, quindi è abbastanza imprevedibile. Noi dovremo essere bravi a fare il nostro e giocare da squadra, che è quello che ci sta portando i maggiori risultati quest’anno, dovremo essere uniti e farci trovare tutti pronti. Sarà sicuramente una bella sfida d’intensità e di carattere, sono sicuro che riprenderemo a correre in campionato”.

PRECEDENTI

Le due squadre si sono incontrate già 21 volte. 9 successi per Milano e 12 per Verona.

EX

Thomas Jaeschke a Verona dal 2017/18 al 2020/21, Nicola Pesaresi a Verona dal 2012/13 al 2015/16 e nel 2017/18.

COME VEDERE LA PARTITA

La partita delle ore 18:00 tra Verona e Milano sarà sul sito Volleyballworld.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Verona Volley: Raphael-Jensen, Cortesia-Zanotti, Asparuhov-Mozic, Bonami (L). All. Stoytchev.

Allianz Powervolley Milano: Porro-Patry, Ishikawa-Jaeschke, Piano-Chinenyeze, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Frapiccini, Luciani

Impianto: AGSM Forum, Verona