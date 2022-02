Corsico. “Giorno del ricordo”: una riflessione su cause e conseguenze

Ultimo aggiornamento il 5 Febbraio 2022 – 16:46

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 5 febbraio 2022 – Giovedì 10 febbraio alle ore 18.30, nella sala “La pianta” di via

Leopardi 7, l’amministrazione organizza un incontro di approfondimento in occasione del

“Giorno del ricordo”, che commemora le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata nel

secondo dopoguerra.

“Le sofferenze e le violenze subite da istriani, dalmati, giuliani, fiumani – commenta l’assessora

alla cultura Isabella Stoppa – sono un pezzo importante della storia del nostro Paese che, come

amministrazione comunale, abbiamo la responsabilità di non sminuire o rimuovere. Con questo

spirito, abbiamo deciso di organizzare un incontro per la cittadinanza insieme ad Anpi”.

All’incontro interverranno il presidente della sezione di Corsico dell’Anpi Maurizio Graffeo,

Marco Rossignoli, docente dell’Università Cattolica di Milano, e il sindaco Stefano Martino

Ventura.

“L’esodo giuliano dalmata racchiude – spiega Marco Rossignoli – un problema decisamente più

ampio e più complesso che riguarda tutti noi. Ovvero l’incapacità di fare i conti con il nostro

passato e la strumentalizzazione politica della memoria. Due aspetti che, messi insieme, ci

impediscono una riflessione serena delle cause e delle conseguenze dei fatti”.

Ingresso con obbligo di green pass rafforzato, mascherina FFP2 e prenotazione entro le ore 12

del 10 febbraio (scrivendo a prenotazionieventi@comune.corsico.mi.it o telefonando allo

024480269).

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Corsico.