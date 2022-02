Valanga a Livigno (SO), deceduto un ragazzo di Breno (BS) – FOTO

Ultimo aggiornamento il 5 Febbraio 2022 – 20:16



(mi-lorenteggio.com) LIVIGNO (SO), 5 febbraio 2022 – Non è sopravvissuto il ragazzo di Breno (BS), A.P. le iniziali, travolto da una valanga nella mattinata di oggi al Carosello 3000. I tecnici della Stazione di Livigno del Soccorso alpino sono stati allertati poco prima delle 10:30. Il giovane stava praticando snowboard fuoripista con un amico, nei pressi del canalino Rin da Gien, a 2200 metri di quota, quando si è staccata una valanga e ha travolto uno dei due. La massa di neve aveva un fronte di una trentina di metri e uno sviluppo di circa cinquanta. I due ragazzi erano ben attrezzati e l’amico ha dato l’allarme, inoltre ha messo subito in atto le procedure di primo soccorso. Sul posto sono arrivati prima l’elicottero di Caiolo e poi quello di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, oltre alle squadre del Cnsas di Livigno e il personale del soccorso piste del Carosello 3000. ll giovane è stato estratto vivo ma in condizioni molto gravi; è deceduto all’ospedale “Papa Giovanni XXXIII” di Bergamo.