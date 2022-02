Incidente a Pandino (Cr), auto esce di strada: 30enne trasportato in elicottero al San Carlo di Milano

Ultimo aggiornamento il 6 Febbraio 2022 – 21:36

(mi-lorenteggio.com) Pandino, 6 febbraio 2022 – Questa sera, intorno alle ore 18.00, in via Roggetto, in prossimità di una rotonda, un 30enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua utilitaria, finendo fuori strada in un campo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza della Croce Bianca e un’automedica, oltre alle forze dell’ordine, mentre, da Milano è giunto l’elisoccorso.

Il ferito, dopo esser stato estratto dall’abitacolo, è stato stabilizzato ed è stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale San Carlo di Milano.

V. A.