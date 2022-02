Ultimo aggiornamento il 6 Febbraio 2022 – 4:13

La finale si apre con la banda della Guardia di Finanza che esegue l’Inno di Mameli. Poi prende il via la gara dei 25 artisti. Co-conduttrice della serata Sabrina Ferilli che scherza con Amadeus: “Attento che ne fai altri 7 come Mattarella”. Mengoni, super ospite, torna sul palco con “L’essenziale”. Emozione e commozione per l’omaggio a Raffaella Carrà davanti a Sergio Japino