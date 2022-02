Ultimo aggiornamento il 6 Febbraio 2022 – 12:23

(mi-lorenteggio.com) Poggiridenti, 6 febbraio 2022 – Sulla linea Lecco – Tirano, il traffico ferroviario permane sospeso tra Sondrio e Ponte in Valtellina per l’investimento di una persona, la cui identificazione è in corso, da parte di un treno, avvenuto in via Stelvio a Poggiridenti, intorno alle ore 11.00.

Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.

Redazione