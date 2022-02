Città metropolitana di Milano: terminata la bonifica ambientale del sito di via Chiasserini n.21

Ultimo aggiornamento il 7 Febbraio 2022 – 16:43

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 febbraio 2022- Nei giorni scorsi è terminata la bonifica ambientale del sito di via Chiasserini n.21, andato distrutto il 14 ottobre 2018, quando diverse tonnellate di rifiuti contenuti all’interno di alcuni fabbricati vennero date alle fiamme.

Nelle settimane successive all’evento la Città Metropolitana di Milano si attivò per

predisporre le necessarie e più opportune azioni, per l’intervento in via sostitutiva,

compreso il reperimento delle necessarie coperture finanziarie, ai fini dello smaltimento e

recupero rifiuti e il ripristino ambientale del sito. Il lavoro, cominciato nell’agosto 2019 e

terminato nel luglio 2021 (perfezionato con l’ultimo pagamento all’impresa nel gennaio

2022), è costato oltre un milione di euro.

L’attività è consistita nello smaltimento e nel recupero delle diverse tipologie di rifiuti

(residui da incendio, incombusti all’aperto, inerti, rifiuti presenti in proprietà limitrofa e

ferro), precedentemente raggruppati in cumuli omogenei, ed è stata comprensiva della

completa pulizia dell’area. Sono stati rimossi complessivamente 13mila metri cubi di

rifiuti, in gran parte materiale plastico e carta, imballato assieme, e andato a fuoco

nell’incendio sviluppatosi su un area di circa tre ettari.

Così commenta Simone Negri, consigliere delegato all’Ambiente e alla Legalità della Città

metropolitana di Milano: “Raccolgo il testimone da chi mi ha preceduto su questa vicenda,

Pietro Mezzi e Michela Palestra, e, facendo tesoro dei risultati conseguiti, mi muoverò

per mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della gestione abusiva dei rifiuti nel territorio

della Città Metropolitana di Milano e per strutturare ulteriormente le misure di prevenzione.

In particolare, credo vada rafforzato il protocollo siglato con la Prefettura relativo ai

controlli di siti, impianti e capannoni potenzialmente coinvolti in questi reati ambientali.

Partiamo da risultati eccellenti – a fronte del numero elevatissimo di controlli i roghi di rifiuti

si sono ridotti da 20 a 1/2 – e dobbiamo coinvolgere in maniera più organica tutti i comuni

della Città metropolitana in questa attività. Ci tengo a ringraziare, infine, tutti coloro che

hanno collaborato per la risoluzione delle criticità legate al rogo in via Chiasserini: sono

stati tre anni intensi e la Città Metropolitana di Milano si è ritagliata un ruolo da

protagonista, oltre a gestire il coordinamento che l’ha vista, con le procedure

amministrative ordinarie, (ed il loro consueto carico burocratico) mappare, separare e

smaltire, in modo ordinato ed efficiente l’enorme mole di rifiuti e macerie originati in quel

rogo. Credo sia un bel messaggio di come la Pubblica Amministrazione si muova a tutela

del bene comune e dei cittadini. Questa centralità va assolutamente riconosciuta”.

Raffaella Quitadamo, direttrice del Settore Rifiuti e Bonifiche aggiunge: “Sono molto

contenta di questo importante obiettivo raggiunto in una vicenda che, insieme al Direttore

Emilio De Vita, ci ha visti coinvolti e attivi. Oggi abbiamo la consapevolezza che un

efficace presidio del territorio presuppone la collaborazione e la sinergia tra gli uffici, gli

Enti e tutte le autorità di controllo”.