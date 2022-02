CORSICO. AL Q.RE LAVAGNA GROSSO ALBERO CADE, MA, RAMO DEVIA CADUTA E NON FINISCE CONTRO PALAZZO – FOTO

Ultimo aggiornamento il 7 Febbraio 2022 – 15:28

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 7 febbraio 2022 – Tra i tanti incidenti e infortuni dovuti alle forti raffiche di vento, oltre a Cesano Boscone, dove la copertura di un tetto è caduta addosso ad una signora di 67 anni, in via Curiel, all’angolo con via delle Querce, un grosso albero è caduto a terra e solo fortuitamente, grazie ad un albero che ne ha deviato la caduta, non è finito addosso all’edificio di via Curiel 8/16. In quel momento, inoltre, non transitava alcun pedone e nessuno è rimasto coinvolto, al contrario di Rho, dove una coppia è stata travolta da un albero, ferendo un uomo gravemente.

V. A.