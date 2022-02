Incidente sul lavoro a Villimpenta (MN), grave operaio precipitato dal cassone di un camion

Ultimo aggiornamento il 7 Febbraio 2022 – 17:29

(mi-lorenteggio.com) Villimpenta, 7 febbraio 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.00, in via Guglielmo Marconi, 85, un operaio di circa 50 anni è precipitato dal cassone di un camion, riportando un trauma cranico commotivo, un trauma al volto e arto superiore. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e il ferito è stato trasportato all’ospedale di Cremona in codice rosso. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e i funzionari dell’ATS che stanno ricostruendo tutta l’esatta dinamica dell’infortunio sul lavoro.

V. A.