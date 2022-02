Sicurezza. Il ministro Lamorgese a Milano, incontro anche con i Capigruppo dell’Opposizione a Palazzo Marino

Ultimo aggiornamento il 7 Febbraio 2022 – 21:10

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 febbraio 2022 – Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha partecipato questa mattina a Milano, in prefettura, al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, presente il sindaco Giuseppe Sala, e nel pomeriggio ha incontrato, sempre in prefettura, prima il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, e in seguito i capigruppo delle minoranze del consiglio comunale, con i quali ha avuto un proficuo e costruttivo confronto sui temi legati alla sicurezza della città metropolitana di Milano.

“I consiglieri hanno illustrato al Ministro le proposte che avevano presentato in Consiglio comunale in occasione dell’audizione del sindaco Sala, chiesta dopo i gravi fatti di violenza che hanno colpito la nostra città.

le richieste e le proposte sottoposte al Ministro per lavorare sulla prevenzione e sulla repressione dei reati, con un costante monitoraggio dei risultati:

l’incremento delle forze dell’ordine e dei militari per garantire un adeguato presidio del territorio urbano;

l’aumento delle telecamere e lo sviluppo del sistema integrato con le telecamere dei soggetti pubblici con quelle dei soggetti privati e dei taxi;

l’attuazione degli sgomberi in ambito ERP partendo dai contesti di maggiore degrado sociale e delinquenza;

rendere i mezzi pubblici e le fermate luoghi sicuri ad ogni ora del giorno e della notte, partendo dalle tratte della 90-91 e dalla Stazione Centrale;

il potenziamento dell’illuminazione a led di vie, piazze, parchi e giardini;

considerata l’esperienza positiva dei daspo, aumentare l’ambito di applicazione della legge;

prevedere il coinvolgimento delle opposizioni nel Patto Milano Sicura (che nasce da una proposta dell’opposizione votata in Consiglio lo scorso 17 gennaio) e avviare un ascolto sistematico dei rappresentanti dei Municipi (maggioranza e opposizione)

coinvolgimento delle associazioni di agenti FFOO in quiescenza e volontariato nel presidio del territorio (richiesta già avanzata durante primo lockdown al Vicesindaco Scavuzzo e rimasta inascoltata);

intervenire sull’educazione delle nuove generazioni portandole a comprendere pienamente i valori dell’inclusione e dell’integrazione.

Queste le proposte affidate al Ministro che le ha accolte con interesse, ora attendiamo risposte concrete in tempi brevi, come la situazione milanese richiede” dichiarano

Luca Bernardo (Bernardo Sindaco)

Alessandro de Chirico (FI)

Matteo Forte (Milano Popolare)

Andrea Mascaretti (FdI)

Manfredi Palmeri (Lista Civica)

Alessandro Verri (Lega)

