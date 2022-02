Usmate FVelate. Incontro in Provincia per le criticità della S.P. 177

Ultimo aggiornamento il 7 Febbraio 2022 – 8:20

Le richieste avanzate dal Sindaco al Presidente della Provincia di Monza e Brianza

(mi-lorenteggio-com) Usmate Velate, 7 febbraio 2020. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro ufficiale presso la sede della Provincia di Monza e Brianza, durante il quale il sindaco di Usmate Velate Lisa Mandelli ha discusso col presidente Luca Santambrogio in merito ad alcune criticità della strada provinciale S.P. 177 localizzate in più punti del territorio comunale. Presente all’incontro, richiesto dal Comune, anche l’assessore alla Viabilità Pasquale De Sena e i tecnici provinciali.

L’Amministrazione comunale ha posto l’attenzione sulla messa in sicurezza del tratto di strada provinciale che dall’abitato di Velate conduce a Camparada, chiedendo alla Provincia di valutarne il possibile allargamento e la realizzazione di una pista ciclopedonale per consentire spostamenti in sicurezza anche per pedoni e ciclisti.

Si è parlato inoltre della problematica relativa al tratto di S.P. 177 in direzione Arcore, spesso luogo di incidenti, ed è stato richiesto un intervento di ripristino del manto stradale lungo via Europa e via Vittorio Emanuele, anch’esse di esclusiva competenza provinciale, con la disponibilità da parte del Comune di prenderle in carico una volta asfaltate.

“Abbiamo avuto un lungo e cordiale confronto col presidente Santambrogio che ringraziamo per la cortesia dimostrata e per l’attenzione che sin dal primo momento ha posto su argomenti di strategica importanza per il nostro Comune – affermano il Sindaco Lisa Mandelli e l’assessore De Sena – Ora,aspettiamo fiduciosi i successivi passaggi inerenti i temi affrontati”.

V.A.