VENTO FORTE, DISAGI IN TUTTA LA LOMBARDIA. ASSESSORE FORONI: GRAZIE A VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO

Ultimo aggiornamento il 7 Febbraio 2022 – 17:54

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 febbraio 2022 – “Ringrazio tutti i volontari dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile intervenuti, che hanno operato in queste ore insieme alla Colonna Mobile a supporto delle autorità comunali, ed esprimo vicinanza alle persone rimaste coinvolte”. Lo dice l’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, in relazione ai numerosi disagi registratisi oggi in diverse aree della Lombardia a causa del vento forte.

“Le previsioni di allerta arancione per forte vento diramate dalla Sala Operativa regionale di Protezione civile sono state confermate” aggiunge Foroni.

A Rho, nel Milanese, due persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un albero caduto. Disagi a Milano dove diversi alberi si sono abbattuti su auto e binari dei tram causando disagi alla circolazione. Parte del tetto della stazione Centrale è stato divelto, danni anche alle tegole del tetto del Castello Sforzesco. A Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, il vento ha divelto le aste delle bandiere. Danni registrati anche in provincia di Lecco.

Nel consueto ‘report’ la Sala Operativa della Protezione civile raccomanda ‘di evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, di prestare attenzione nei viali alberati e nel passaggio in prossimità di ponteggi edili’.

“La situazione – conclude Foroni – è costantemente monitorata e i nostri volontari sono operativi per garantire interventi ove necessario”.