VENTO. VACCINAZIONI ANTI-COVID: RIAPRE MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO IL DRIVE THROUGH DI TRENNO

Milano, 07 febbraio 2022 – Riaprirà mercoledì 9 febbraio l’hub vaccinale ubicato nel quartiere Trenno a Milano chiuso oggi causa vento. L’attività riprenderà regolarmente con la somministrazione dei vaccini. Giovedì 10 saranno ripristinati anche i tamponi. Nella giornata di domani, martedì 8 febbraio, i pazienti prenotati per le vaccinazioni, mantenendo l’orario del loro appuntamento, saranno invitati a recarsi in parte all’hub vaccinale del centro ospedaliero militare nel quartiere Baggio, in via Saint Bon 3 e in parte all’hub vaccinale di piazza Novelli. L’esecuzione dei tamponi invece sarà suddivisa tra i drive through degli ospedali San Paolo e San Carlo.