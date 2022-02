Assolombarda incontra la delegazione degli Emirati Arabi Uniti per nuove opportunità di business

Ultimo aggiornamento il 8 Febbraio 2022 – 17:31

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 febbraio 2022 – Oggi Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, e Veronica Squinzi, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Internazionalizzazione ed Europa, insieme ad alcuni imprenditori del territorio, hanno ricevuto una delegazione istituzionale ed economica degli Emirati Arabi Uniti guidata da Abdullah Bin Touq Al Marri, Ministro dell’Economia. Obiettivo dell’incontro è stato quello di verificare l’opportunità di future sinergie in particolare nei settori di Industria 4.0 e Life Sciences.

“Gli Emirati Arabi Uniti sono un partner strategico per le nostre aziende e le relazioni commerciali tra le nostre due economie sono molto forti – ha detto Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda -. Infatti, se guardiamo i dati, l’export della Lombardia negli Emirati Arabi Uniti è stato nel 2020 di 1,1 miliardi di euro, pari al 30% del totale delle esportazioni italiane nel Paese. E siamo al lavoro per promuovere ancora nuove opportunità di business per le nostre imprese negli Emirati, come dimostra l’incontro di oggi con la delegazione guidata dal Ministro dell’Economia Abdullah Bin Touq Al Marri. Il nostro obiettivo è quello di definire una strategia di sviluppo di progetti industriali capaci di dare impulso alla ripresa post pandemica e creare le migliori condizioni per investire. Infine, lavoriamo per rafforzare la collaborazione tra i sistemi imprenditoriali sempre mettendo al centro l’innovazione quale driver principale di competitività e progresso”.

“Gli Emirati Arabi Uniti sono un mercato estremamente interessante per le nostre imprese, grazie anche a ‘Expo Dubai’ che ha dato un ulteriore impulso alla loro immagine di Paese proiettato verso l’innovazione – ha dichiarato Veronica Squinzi, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Internazionalizzazione ed Europa -. Gli Emirati si stanno dimostrando aperti e interessati a rafforzare i legami e la cooperazione con il sistema industriale italiano e lombardo, imperniato su ingegno e creatività. L’interesse del Ministro Abdullah Bin Touq Al Marri a comprendere lo stato dell’arte in termini di innovazione in due settori cruciali per la nostra economia regionale, come la meccatronica e le scienze della vita, è per noi di grande importanza e può aprire la strada a ulteriori collaborazioni”.