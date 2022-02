Incidente lungo la TEEM: tratto chiuso tra Paullo e Liscate in direzione A4 TO-VE, atterrato l’elisoccorso: tre feriti

Ultimo aggiornamento il 8 Febbraio 2022 – 11:08

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 febbraio 2022 – Stamane, intorno alle ore 8.50. è avvenuto un incidente al chilometro 16+000 tra Paullo e Liscate in direzione A4, che ha visto coinvolto un mezzo pesante.

Per permettere le operazioni di soccorso e per rimettere in sicurezza la carreggiata, il tratto autostradale è rimasto temporaneamente chiuso.

Sul posto sono giunte due ambulanze e l’elisoccorso da Bergamo per soccorrere tre persone, due 29enni e un 33enne. Un ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano in elicottero, gli altri due sono stati trasportati in codice verde in ospedale.

V. A.