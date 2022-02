INCIDENTE SUL LAVORO A DESIO: DUE OPERAI IN CODICE GIALLO DOPO ESSER CADUTI DA CESTELLO PER CEDIMENTO PIATTAFORMA AEREA

Ultimo aggiornamento il 8 Febbraio 2022 – 17:53

(mi-lorenteggio.com) Desio, 8 febbraio 2022 – Nel pomeriggio di oggi, in via Sant’Apollinare, due operai giardinieri, uno di 49 anni e uno di 57 anni, mentre operavano dal cestello di una piattaforma aerea, per il cedimento della stessa (dovuto a cause in fase di accertamento) sono precipitati al suolo, riportando diverse ferite.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, giunto da Como, oltre alla Polizia Locale.

Un ferito è stato trasportato in elicottero in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Miano, in quanto ha riportato un trauma al volto e al bacino, l’altro è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Gerardo di Monza, in codice giallo, per un trauma al bacino.

V. A.