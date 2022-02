Ultimo aggiornamento il 8 Febbraio 2022 – 10:35

(mi-lorenteggio.com) Magnago, 8 febbraio 2022 – Stamane, intorno alle ore 8.00, nella frazione di Bienate, un uomo di 75 anni, molto probabilmente per un malore improvviso, ha perso il controllo della propria vettura, finendo contro un’ostacolo. Soccorso dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118, il paziente è stato trasportato in ospedale con manovre rianimatorie in corso in codice rosso all’ospedale di Legnano.

Redazione