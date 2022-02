MILANO FASHION WEEK. PRESENTATO IL CALENDARIO E IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE E CAMERA NAZIONALE DELLA MODA

Ultimo aggiornamento il 8 Febbraio 2022 – 17:24

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 febbraio 2022 – Presentata oggi a Palazzo Marino la Milano Fashion Week Women’s Collection che si terrà a Milano dal 22 al 28 febbraio.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Presidente di Camera della moda, Carlo Capasa il presidente di Agenzia ICE, Carlo Maria Ferro e gli assessori Alessia Cappello (Sviluppo economico e Politiche del lavoro) e Tommaso Sacchi (Cultura).

Insieme all’illustrazione del calendario di eventi e sfilate della Fashion Week e ai dati riguardanti l’industria della moda, in forte ripresa e motore per l’economia dell’intero Paese, Comune e Camera della Moda hanno rinnovato il reciproco impegno a lavorare insieme per fare sistema, come confermato dal Protocollo di Intesa della durata di due anni, recentemente firmato.

“La Milano Fashion Week dedicata alla moda femminile – affermano gli assessori Cappello e Sacchi – è un nuovo grande appuntamento internazionale che unisce insieme creatività, lavoro e bellezza, reso possibile grazie alla determinazione e al lavoro di tutti gli operatori di uno dei settori che sta guidando la ripresa economica in Italia. La Milano Fashion Week produce all’interno del nostro Paese, e nella nostra città, un indotto senza eguali: lavoratori, stilisti, modelli e giornalisti di tutto il mondo hanno un impatto positivo su Milano, con un effetto moltiplicatore su moltissimi settori della città, dal commercio, alla ristorazione, dalle strutture alberghiere a tutti i servizi urbani. La Milano Fashion Week è emblematica perché apre le porte al mondo elevando la bellezza, la sostenibilità del Made in Italy. Il legame tra Milano e la Moda è sempre stato unico, innovativo e produttivo: per questo, intendiamo estenderlo sempre più alla città attraverso eventi culturali diffusi, ispirati alla moda e dalla moda: per stimolare ancora di più la ripartenza economica e creativa della città. Milano ha già sperimentato quanto l’alleanza tra moda e cultura porti a grandi risultati. Lo testimoniano i nuovi spazi espositivi nati negli ultimi anni e le collaborazioni nate tra istituzioni e maison proprio nel campo dell’arte e della cultura. Il Protocollo che abbiamo firmato con la Camera della Moda Italiana per i prossimi tre anni ci impegna e ci proietta verso un futuro di grande collaborazione”.