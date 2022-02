NUTRIE, VIA A NUOVA LEGGE LOMBARDA. ROLFI: PRONTO BANDO PER UTILIZZARE AZIENDE DI PEST-CONTROL PER CONTENERE PROBLEMA

Ultimo aggiornamento il 8 Febbraio 2022 – 23:02

Milano, 08 feb) Definizione delle competenze degli enti territoriali, percorso congiunto con le associazioni di categoria, un fondo annuale da 500 mila euro e soprattutto nuove iniziative per contenere un problema che sta generando danni incalcolabili all’agricoltura lombarda, creando al contempo un pericolo per la sicurezza. Sono i contenuti della nuova legge lombarda per il contenimento e l’eradicazione della nutria, approvata questa mattina dal Consiglio regionale.

Il BANDO SPERIMENTALE – “La Regione – ha spiegato l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi – vuole mettere in campo tutte le azioni possibili per contenere un problema enorme, rappresentato dalla proliferazione della nutria. Con i 500 mila euro previsti dalla nuova legge regionale avvieremo un bando per sperimentare aziende specializzate in ‘pest control’. Con una grande quantità di gabbie affiancheranno i volontari in questa attività, definendo obiettivi e zone d’azione. Negli Stati Uniti e in altri Paesi questi interventi hanno funzionato”.

“Oltre a mettere in pericolo la redditività delle aziende agricole – ha ricordato l’assessore – le nutrie scavano tunnel che causano cedimenti degli argini e dei terreni e, di conseguenza, anche delle strade limitrofe. Rappresentano un rischio per la sicurezza stradale. Chi percorre le provinciali in pianura sa quanto sia facile vedere uno di questi roditori attraversare la carreggiata”.

I CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO – Le modifiche di legge approvate oggi introducono maggiore flessibilità amministrativa e operativa per gli enti locali e gli operatori e garantiscono chiarezza dei ruoli.

I Comuni saranno competenti nella gestione del sovrappopolamento e coopereranno, anche in forma associata, ai piani di eradicazione predisposti dalle Province.

Potranno stipulare convenzioni con associazioni venatorie, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini per il supporto dell’attività di controllo, attenendosi alle linee guida indicate dalla Regione.

Le Province predisporranno i piani, organizzeranno la raccolta e lo smaltimento delle carcasse e istituiranno tavoli di coordinamento con i soggetti interessati.

La Regione effettuerà una programmazione sulla base della consistenza della specie ed emanerà linee guida per le attività dei comuni.

GOVERNO CI ASCOLTI, NUTRIA EMERGENZA NAZIONALE – “Ringrazio il Consiglio regionale – ha concluso Rolfi – per il lavoro svolto. Ammodernare la norma, condividendo il percorso con tutti gli enti e le associazioni, era fondamentale. Ora chiediamo al Governo di ascoltare un appello unanime delle Regioni della pianura padana: trattare la nutria come una emergenza nazionale e istituire un cospicuo fondo ministeriale per affrontare il problema in modo congiunto e serio”.

NUTRIE, MAZZALI (FDI): APPROVATA IN CONSIGLIO REGIONALE MIA LEGGE PER ERADICAZIONE

Più poteri agli enti locali e ampliamento delle modalità operative e degli strumenti per l’eradicazione delle nutrie. Questo è l’obiettivo del mio progetto di legge che oggi è stato approvato in Consiglio regionale: “Contenimento ed eradicazione della nutria”.

Verranno stanziati 500mila euro per il 2022 e altri 500mila euro per il 2023.

L’attuale situazione in Lombardia ci impone di non sottovalutare l’emergenza creata da questi animali invasivi che generano danni incalcolabili alle aziende agricole, alle arginature dei corpi idrici e alle strade. I danni stimati da Coldiretti, in base alle considerazioni dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sono all’incirca di 17 milioni di euro e sono causati pressoché da 2 milioni di nutrie presenti sul territorio lombardo. Senza dimenticare che sono causa della perdita della biodiversità territoriale.

La mia legge prevede:

L’individuazione delle funzioni dei Comuni e l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie al controllo della specie sul proprio territorio, compresi quelli che non sono ancora stati interessati dalla presenza di popolazioni stabili, al fine di limitarne l’espansione.

La possibilità di ricorrere al sotterramento nel caso di piccole quantità giornaliere e la possibilità di trattenere il capo catturato. Si introduce il riferimento che consente, in via eccezionale per i capi abbattuti con arma da fuoco nell’ambito dei piani di controllo, che possano essere lasciati in loco quando le condizioni dell’habitat non rendano possibile il recupero.

La necessità che le Province organizzino la raccolta e lo smaltimento delle carcasse e che trasmettano alla Regione, entro il 31 maggio, di ogni anno, i dati raccolti.

L’ampliamento dei soggetti che vengono autorizzati al prelievo, previa formazione, anche le ditte di “pest control”, i proprietari, i conduttori e i loro familiari.

Un chiaro riferimento al ruolo delle Province, delle associazioni venatorie e agricole che si coordinano al fine di garantire, con cadenza almeno semestrale, appositi corsi di formazione.

L’ampia condivisione in Commissione e poi in Aula è la dimostrazione che il lavoro di confronto e di sintesi è stato realizzato nel migliore dei modi e che il problema è molto sentito. Era indispensabile rispondere alle richieste di aiuto dei nostri agricoltori e del territorio. Ringrazio l’assessore Caparini che, su mia richiesta, ha stanziato i fondi necessari.”

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia

Piano contenimento nutrie, Fiasconaro (M5S): «Favorevoli, ma servono maggiori risorse per i Comuni e l’abbattimento non può essere l’unica soluzione»

Andrea Fiasconaro (M5S): «Votiamo una legge necessaria, che va nella giusta direzione. Come Movimento Cinque Stelle ci siamo battuti affinché, all’interno di questa proposta, fossero erogati maggiori fondi per gli enti locali e fossero implementati tutti i metodi a disposizione per il contenimento dell’animale.

Il tema delle risorse è centrale. Regione Lombardia ha stanziato solo cinquecento mila euro, da riconfermare ogni anno. Stanziamento che, a nostro avviso, andrebbe almeno raddoppiato. Motivo per cui oggi è stata persa un’occasione. Il Consiglio può approvare anche la migliore legge del mondo, ma senza soldi resterà su carta. Come M5S abbiamo insistito affinché gli enti locali, troppo spesso lasciati soli ad affrontare le problematiche sia organizzative che di gestione, potessero ottenere un maggiore supporto economico da Regione Lombardia. Purtroppo, Regione Lombardia non ha voluto assecondare le nostre richieste.

Oggi la questione relativa al contenimento delle nutrie, in virtù degli ingenti danni all’agricoltura e delle problematiche anche ambientali, deve essere affrontata in maniera pragmatica. L’abbattimento però non può essere considerata l’unica soluzione. Per contenere le nutrie occorre mettere in campo tutte le azioni possibili, anche quelle non cruente come, ad esempio, l’utilizzo di reti metalliche sugli argini dei fiumi o quelle volte ad evitare la proliferazione dell’animale. In tal senso è stato approvato un mio ordine del giorno, che invita la Giunta a impegnarsi nell’utilizzo di tutti i metodi a disposizione. Affinché possano avere successo tali iniziative devono poi essere coordinate sia fra Comuni che fra Regioni confinanti. Solo un’azione coordinata, unita all’erogazione di maggiori risorse, può portare a una duratura soluzione del problema». Così Andrea Fiasconaro, Consigliere Regionale del Movimento Cinque Stelle, in merito alla proposta di Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 “Contenimento ed eradicazione della nutria”, approvata oggi dal Consiglio Regionale.