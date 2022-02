San Valentino. A CityLife Shopping District dediche d’amore da condividere

Ultimo aggiornamento il 8 Febbraio 2022 – 23:30

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 febbraio 2022 – Si respira aria di San Valentino e torna la voglia di scrivere lettere d’amore: CityLife Shopping District ha realizzato un’intera installazione a forma di cuore per ospitarle e dar vita a una dinamica social dedicata a tutti i CityLifers innamorati.

L’iniziativa CityLifers in Love, in programma dall’11 al 14 febbraio, è rivolta non solo a chi è già in coppia ma anche a chi non ha ancora avuto il coraggio di esprimere i suoi sentimenti: perché non approfittare di questa occasione per inviare un messaggio romantico a chi ci fa battere il cuore?

Per partecipare basterà raggiungere il cuore posto in galleria al Piano 0, accanto alla maxi-scritta che identifica la community di CityLifers, e scrivere il proprio messaggio d’amore su un bigliettino da attaccare al Wall. Per condividere il messaggio in rete si potrà quindi inquadrare la propria dedica d’amore, utilizzando il filtro ufficiale dello Shopping District scaricabile dal QRcode, taggando @citylifeshoppingdistrict e il destinatario della dedica.

La maxi-scritta diventerà inoltre un vero e proprio Instagram Point, dove poter scattare e condividere le proprie foto e stories.

Tutti i contenuti realizzati verranno ripostati e il 14 febbraio i tre messaggi più belli verranno utilizzati come post di auguri di San Valentino sui canali social dello Shopping District e ricondivisi come Best Romantic Letter.

Con CityLifers in Love, la festa degli innamorati non è mai stata così romantica.

Redazione