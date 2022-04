Milano Affori. Incontro sulla “Legge regionale antimafia”

Ultimo aggiornamento il 9 Aprile 2022 – 22:45

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 aprile 2022 – Domenica 10 aprile alle ore 10.30, presso il Circolo PD Gino Giugni in Via Astesani 27 a Milano (quartiere Affori) si terrà l’incontro “Legge regionale antimafia. Proposte di modifica” con Claudia Peciotti (Responsabile Giustizia e lotta alle mafie del PD Lombardia), Ilaria Ramoni (Avvocata, esperta di legislazione antimafia).

Contro le mafie non bisogna mai abbassare la guardia. Alcuni episodi intimidatori hanno coinvolto anche il territorio di Bruzzano, non lontano dalla location scelta per l’incontro.

Redazione