Milano. Incidente tra via Vincenzo da Seregno e viale Rubicone, deceduto motociclista 41enne

Ultimo aggiornamento il 9 Aprile 2022 – 22:40

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 aprile 2022 – Questa sera, intorno alle ore 20.15, in via Vincenzo da Seregno all’altezza con l’innesto per viale Rubicone, viale che collega alle autostrade, un motociclista di 41 anni è deceduto sul colpo dopo un incidente con un pullmann. Inutili i soccorsi del personale sanitario di un’automedica e di quello di un’ambulanza della Croce Bianca. Sul posto è giunta la Polizia Locale, che oltre a chiudere il tratto interessato dal sinistro mortale per permettere le operazioni di soccorso, ha compiuto tutti i rilievi per accertare l’esatta dinamica.

V. A.