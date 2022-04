CASSAGO BRIANZA, ASSESSORE LOCATELLI AL TAGLIO DEL NASTRO DEL PARCO GIOCO INCLUSIVO

Ultimo aggiornamento il 10 Aprile 2022 – 16:04

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2022 – L’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, ha partecipato oggi, a Cassago Brianza, all’inaugurazione del parco giochi inclusivo RUS CASSICIACUM. “È una grande soddisfazione – ha dichiarato l’assessore – essere qui ad inaugurare uno dei tanti parchi gioco inclusivi presenti sul territorio regionale. Mi complimento con l’Amministrazione comunale che ha reso questo parco un luogo non solo di gioco e socializzazione, ma anche di inclusione”. “Il gioco rappresenta un momento fondamentale nella crescita e nello sviluppo delle relazioni sociali per i bambini e garantire a tutti il diritto al gioco è una nostra priorità. Nelle scorse settimane come Regione Lombardia abbiamo approvato i criteri di finanziamento del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità: a disposizione ci sono 13 milioni di euro per l’attuazione di attività ludico-sportive, come appunto la realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi: l’obiettivo è fare in modo che tutti i Comuni lombardi possano al più presto dotarsi di spazi come questo, per compiere un significativo percorso di inclusione e accessibilità”.

V.A.