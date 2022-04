JSPuzzles: i migliori giochi educativi per te e i tuoi studenti

Ultimo aggiornamento il 10 Aprile 2022 – 20:28

Milano, 10 aprile 2022 – Dicono che la conoscenza sia la sua stessa ricompensa, ed è così vero quando stai imparando qualcosa per la prima volta. Può anche essere una sfida, soprattutto quando stai imparando qualcosa di nuovo per la prima volta. Gli insegnanti amano i giochi che sfidano i loro studenti. Possono aiutarli a mettere in pratica le loro abilità e a costruire fiducia. Non possono nemmeno ferire. I puzzle sono un ottimo modo per insegnarci a pensare. Implicano la risoluzione dei problemi, il pensiero logico e la creatività. Se hai studenti, dovresti prendere in considerazione la creazione di un gioco usando JSPuzzles. È un ottimo modo per aiutarli a mettere in pratica le loro abilità e ad accrescere la loro fiducia. È anche un ottimo modo per dare ai tuoi studenti una pausa dal processo di apprendimento. Possono giocare mentre fanno altre cose e non sarai disturbato. Possono esercitare le loro abilità e costruire la loro fiducia. JSPuzzles sono sia divertenti che educativi. Diamo un’occhiata ad alcuni dei migliori giochi educativi per studenti.

JSPuzzles sono i migliori giochi educativi per studenti

Se stai cercando un ottimo modo per sviluppare il pensiero logico e creativo dei tuoi studenti, JSPuzzles sono i giochi perfetti per te. Possono essere utilizzati in una varietà di contesti educativi. Sono divertenti, educativi e ottimi per le abilità sociali. Non c’è davvero alcun aspetto negativo in questi giochi. Possono essere utilizzati con bambini, adolescenti e persino adulti. Possono anche essere usati con persone a cui non piacciono i giochi.

Mentre stai pianificando la tua lezione, puoi progettare un puzzle che ha una risposta chiara, ma lascia spazio al giocatore per risolverlo in un modo diverso. Questo dà al puzzle un sacco di rigiocabilità. Questi giochi possono anche essere utilizzati come raccolta fondi per il team di robotica della tua scuola. Puoi creare un gioco sul tema del robot in grado di fare tutto, come Hire the Robot. Possono anche essere usati per dare agli studenti una pausa dallo studio. Invece di chiedere loro di fare un progetto lungo e noioso, puoi fargli creare un gioco veloce con un paio di semplici regole.

Quando entri per la prima volta in una nuova scuola, spesso ti viene data la libertà di creare un curriculum che funzioni meglio per i tuoi studenti. Potresti fare un programma di studio all’estero, farli andare in un altro paese o insegnare un diverso stile di classe. Questo può essere davvero difficile per alcuni insegnanti. Potrebbero non avere un’idea chiara di come scegliere i migliori giochi per i loro studenti. JSPuzzles sono un ottimo modo per iniziare.

JSpuzzle: come giocare

Quando inizi a utilizzare JSPuzzles per la prima volta, probabilmente noterai che il gioco non è esattamente strutturato. È perfettamente normale. Ci vuole un po’ per abituarsi, ma ti renderai presto conto di quanto sia divertente.

Quando fai clic su un puzzle, ti porterà a una nuova pagina con le istruzioni su come risolverlo. Puoi anche salvare un puzzle e poi tornarci più tardi, quando sei più preparato. Questo è ottimo per quando hai un gruppo di giocatori che potrebbero non avere familiarità con le regole come te.

JSPuzzle: come giocare con i tuoi studenti

Se stai creando un nuovo gioco o stai lavorando su uno vecchio, dovrai sapere come giocarci. Fortunatamente, ci sono molti modi per farlo. In questa sezione, tratteremo come giocare a un paio dei tipi più popolari di JSPuzzle.

Per prima cosa, esamineremo i puzzle. Questi possono essere impegnativi, a causa della loro natura complessa. Questo è sicuramente il caso di qualsiasi puzzle, ma soprattutto con i puzzle. Il modo migliore per giocare a un puzzle è lavorare su un pezzo alla volta. Inizia disponendo i pezzi in modo che siano tutti equidistanti. Quindi, inizia a lavorare su quel pezzo. Non preoccuparti se non sei esattamente sicuro di come rimettere insieme i pezzi. La maggior parte dei puzzle ti farà lavorare su uno o due pezzi alla volta prima di passare a un altro. Risolvi un pezzo alla volta e poi passa al successivo. Questo ti dà la possibilità di avere un’idea del puzzle e determinare se ti piace o no. Se non ti piace, puoi sempre ricominciare da capo.

JSPuzzle: crea qualcosa di nuovo

Se hai studenti davvero interessati a un nuovo argomento, puoi utilizzare JSPuzzle per stimolare la loro curiosità. Questo è un ottimo modo per iniziare. Tutto quello che fai è fare una nuova domanda per la curiosità dei tuoi studenti. Come ha fatto qualcuno? Che cos’è? Come posso fare ciò? Puoi anche fargli formulare le proprie domande. Quindi, puoi usare queste domande per stimolare la loro immaginazione. E se lo facessi? E se ci andassi?

JSPuzzle: crea qualcosa di vecchio

Ultimo ma non meno importante, diamo un’occhiata al classico. Puoi riportare alla mente vecchi ricordi con JSPuzzle. Questo è un ottimo modo per aiutare i tuoi studenti a visualizzare la cronologia. I pezzi di questo gioco sono simili a quelli usati nei puzzle. Dovrai solo rendere il gioco un po’ diverso poiché utilizzerai oggetti diversi. Da quanto tempo esiste il mondo? E se prendessi una persona e la mettessi in una stanza dove nessuno è mai stato prima? Cosa farebbero? Il gioco è ottimo per gli studenti a cui piace la storia, perché è così facile da giocare e può essere utilizzato come esercizio di visualizzazione storica. Inoltre, è davvero facile da insegnare. Puoi anche fare un quiz per testare le tue conoscenze.

Se stai cercando un nuovo tipo di sfida, prova JSPuzzle. Questo è un po’ diverso. Potrebbe confonderti, ma in realtà è molto divertente. Tutto quello che fai è fare una domanda e vedere se i tuoi studenti possono rispondere. Qual è la differenza tra questo e i puzzle? Qual è il massimo?

L. M.