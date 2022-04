MILANO. CONSIGLIO COMUNALE: DIBATTITO IN VISTA DELLA DELIBERA SUL BILANCIO

Ultimo aggiornamento il 10 Aprile 2022 – 15:19





Domani, a Palazzo Marino, dalle 16.30 la relazione sullo Stato economico finanziario del Comune. Dai Gruppi consiliari l’invito ai parlamentari delle forze presenti in Consiglio a seguire i lavori



(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2022 – “Dibattito sul tema Stato economico finanziario del Comune in vista della delibera sul Bilancio. Relazione della Giunta”.

È il primo punto del Programma dei lavori del Consiglio comunale che si riunirà domani, lunedì 11 aprile, alle 16.30 a Palazzo Marino. Alla relazione seguirà il dibattito dell’Aula. Alla seduta sono stati invitati, dai Gruppi consiliari, i Parlamentari espressione delle forze politiche presenti in Consiglio comunale.



Sono previsti poi gli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri e le Domande a risposta immediata, per un’ora e mezza, una delibera di debito fuori bilancio e le mozioni e gli ordini del giorno presentati di seguito. In chiusura, la delibera “Modifica comma 3 dell’art. 40 del vigente Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Consiglio Comunale”.



Mozioni e ordini del giorno

Mozione a firma del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): “Doposcuola nidi e scuole dell’infanzia”.

Ordine del giorno a firma del Consigliere Alessandro Verri (Lega) e altri: “Scuola Media Statale di via Vivaio 7”.

Mozione a firma del Consigliere Andrea Mascaretti (Fratelli d’Italia): “Interventi atti a ripristinare la sicurezza nei Giardini di piazza Aspromonte e a tutelare la quiete dei residenti”.

Mozione a firma del Consigliere Matteo Forte (Milano Popolare): “Targa presso il luogo ove fu il Cimitero Ad Martyres (Piazza Sant’Ambrogio)”.

Mozione a firma della Consigliera Giulia Pastorella (I Riformisti Lavoriamo Per Milano Con Sala): “Promozione di piccoli eventi diffusi tramite una semplificazione dell’iter burocratico autorizzativo”.

Mozione a firma del Consigliere Samuele Piscina (Lega): “Zona a traffico limitato nel quartiere Isola”.

Mozione a firma del Consigliere Samuele Piscina (Lega): “Servizio di spazzamento delle strade”.

Mozione a firma della Consigliera Deborah Giovanati (Lega): “Proroga al provvedimento Area b.

Mozione a firma delle consigliere Lisa Noja, Giulia Pastorella (I Riformisti Lavoriamo Per Milano con Sala) e altri: “Protezione e assistenza profughi ucraini con disabilità e vulnerabili”.

Mozione a firma del Consigliere Pietro Marrapodi (Lega): “Problematica carenza di parcheggi in Via Caduti in Missione di pace”.

Mozione a firma del consigliere Alessandro Verri (Lega) e altri: “Rafforzamento Nucleo Tutela Trasporto Pubblico della Polizia Locale”.

Mozione a firma del Consigliere Alessandro De Chirico (Forza Italia): “Installazione di autovelox ovvero realizzazione di castellane stradali in via Tesio, via Achille, via Palatino e viale Caprilli”.

Mozione a firma del Consigliere Riccardo Truppo (Fratelli d’Italia) e altri: “Cessione ramo d’azienda ITC services da parte di SEA aeroporti S.p.a”.

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Alessandro Giungi (Partito Democratico), Francesca Cucchiara 8Europa Verde) e altri: “Promozione comunità energetiche rinnovabili (cer) con finalità solidali negli istituti scolastici di proprietà comunale”.

Modifica comma 3 dell’art. 40 del vigente Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Consiglio Comunale.



La seduta, la cui chiusura è prevista per le 20:30, potrà essere seguita anche in streaming al seguente link.