POLITICHE DEL LAVORO. DOMANI A PALAZZO MARINO CONVEGNO SU FORMAZIONE E ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Ultimo aggiornamento il 10 Aprile 2022 – 15:57

CON L’ASSESSORA CAPPELLO E LA MINISTRA GELMINI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2022 – L’assessora alla Politiche del Lavoro e allo Sviluppo economico Alessia Cappello ha organizzato per domani, lunedì 11 aprile, alle ore 11.30 presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, il convegno “Riformare la formazione: un nuovo orientamento verso gli ITS”.

L’evento è la seconda tappa del percorso di incontri che porterà, alla fine del mese di aprile, alla firma del “Patto per il Lavoro” della città di Milano.



Il convegno si svolge con la partecipazione della Ministra per gli Affari Generali e le Autonomie, Mariastella Gelmini.



Intervengono:

Elena Buscemi – Presidente del Consiglio Comunale di Milano

Melania De Nichilo Rizzoli – Assessora alla Formazione e Lavoro Regione Lombardia

Diana De Marchi – Consigliera comunale di Milano e delegata al Lavoro e Politiche sociali della Città Metropolitana

Marina Marzia Brambilla – Prorettrice ai Servizi per la didattica dell’Università degli Studi di Milano

Monica Poggio – Vicepresidente Assolombarda

Maurizio Del Conte – Presidente Afol Metropolitana

Carlo Gerla – Segretario Generale Cisl Milano Metropoli

Danilo Margaritella – Segretario Generale Uil Milano e Lombardia

Marco De Candido – Direttore della Città dei Mestieri Milano e Lombardia

Roberto Sella – Coordinatore Rete ITS Lombardia



Il convegno sarà moderato dal giornalista del TGR Lombardia, Marzio Quaglino.

L’incontro sarà trasmesso in streaming sulla pagina del Portale istituzionale del Comune di Milano “InComume WebTv Radio”

V.A.