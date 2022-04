SPORT. FEDERICA BRIGNONE CONSEGNA AL SINDACO SALA LA COPPA DEL MONDO GENERALE

Ultimo aggiornamento il 10 Aprile 2022 – 13:05

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2022 – Lunedì 11 aprile, alle ore 13, allo stand di Regione Lombardia della BIT (a FieraMilanoCity), la campionessa di sci Federica Brignone consegnerà al Sindaco di Milano Giuseppe Sala la Coppa del Mondo Generale, vinta nel 2020.

E’ la prima volta che il trofeo sarà mostrato pubblicamente. La Coppa sarà poi esposta in Triennale, per condividerla con tutti i cittadini, come buon auspicio in vista del percorso di realizzazione delle prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.



Nata a Milano, Federica Brignone è la campionessa di sci più vincente di tutti i tempi: è l’unica donna in Italia ad aver vinto la Coppa del Mondo Generale, un riconoscimento che non ha avuto modo di celebrare con le premiazioni di rito a causa della pandemia. Il trofeo, ricevuto insieme alle due Coppe di Specialità Slalom Gigante e Combinata, le è stato consegnato via posta.

V.A.