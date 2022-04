Valbrona (Co). Grave incidente stradale, deceduto motociclista 29enne di Monza

Ultimo aggiornamento il 10 Aprile 2022 – 20:41

(mi-lorenteggio.com) Valbrona, 10 aprile 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.34, in località Osigo, lungo via Vittorio Veneto, il tratto cittadino della SP 46, per cause in fase di accertamento, un motociclista di 29 anni di Monza, ha perso il controllo della propria moto, cadendo rovinosamente a terra e morendo sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 e del personale medico dell’elisoccorso, giunto da Milano. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Como, che oltre al regolare il traffico, hanno fatto tutti i rilievi per ricostruire quanto avvenuto.

Un’ora prima, alle 14.54, l’elisoccorso di Milano è intervenuto in un altro incidente stradale a Imbersago (Lc), dopo ha portato in codice rosso all’ospedale di Varese un ferito.

V. A.