Abbiategrasso. Un piacevole giornata di lotta in difesa del territorio

Ultimo aggiornamento il 11 Aprile 2022 – 8:32

NO TANGENZIALE IL PAGIANNUNZ NON SI TOCCA

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 11 aprile 2022. Una comunità che ha dimostrato ancora una volta di avere una coscienza di luogo.Ieri 9 aprile 2022, nei pressi dell’ex Convento dell’Annunciata, è stata una bellissima giornata, grazie a tutte le persone che l’hanno resa possibile. Grazie a tutte le persone che sono passate e a quelle che sono rimaste dal mattino alla sera. Grazie a chi ha cucinato e ha servito, grazie a chi è intervenuto, a chi ha preparato “bombe” di semi e aquiloni, a chi ha suonato, a chi ha caricato, scaricato e a chi ha montato e smontato.

Ieri, ancora una volta, il “MOVIMENTO NO TANGENZIALE IN DIFESA DEL TERRITORIO” ha contributo a portare idee, socialità, coscienza critica e un’idea di futuro diverso in una cittadina in seria difficoltà che rischia di cadere giù, nel baratro.

La politica istituzionale, mai come oggi, è inadeguata, scontata, coercitiva. Quella locale sembra esserlo ancora di più. Se gli amministratori attuali e quelli che si candidano per esserlo nel futuro non sapranno cogliere quello che questo movimento ha espresso ieri, e in questi venti anni, questo territorio dovrà affrontare criticità enormi e difficilmente sanabili.

Una cosa però è certa: questo movimento, se continuerà a sviluppare idee, confronto e progettualità, sarà “pronto al peggio” e continuerà ad essere ricchezza enorme per queste terre e per le persone che le animano e le attraversano.

V.A.