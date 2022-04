AD ARESE CRESCONO GLI IMPRENDITORI DEL FUTURO: GRANDE SUCCESSO PER LA FINALE DI SCHOOL OF STARTUP – FOTO

Ultimo aggiornamento il 11 Aprile 2022 – 16:37

(mi-lorenteggio.com) Arese, 11 aprile 2022 – Entusiasmo e grande partecipazione al Centro Civico di Arese dove Sabato 9 Aprile si è conclusa la prima edizione del progetto “School of startup”.

School of Startup è un progetto organizzato da FAWLTS in collaborazione con il Comune di Arese, ha l’obiettivo di equipaggiare gli studenti e studentesse con le nozioni chiave per sviluppare e testare un’idea imprenditoriale, insegnando concretamente le basi del business management.



Dopo sei mesi di workshop e di incontri dedicati, i 10 teams di studenti e studentesse partecipanti hanno presentato le loro startup alla cittadinanza Aresina e a una speciale giuria composta da membri delle più importanti realtà del mondo imprenditoria, innovazione e start-up del Paese.

Coordinati da Lorenzo Fabiano (Founder di FAWLTS) e Federica Sgarzi (Head of School of Startup e Board Member di FAWLTS), hanno partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa più di 60 studentesse e studenti, a dimostrazione che investire sui giovani è la soluzione per poter affrontare un futuro migliore.

I partecipanti



Le ragazze di Life Skills hanno conquistato il primo premio grazie ad un lavoro costante ed un’emozionante presentazione, menzione d’onore anche a tutte le altre 9 startup in gara:

Y03k, F.U.T.U.R.E. , Healty for you, Way better, No Taboo, Write it, Jizo Viaggi, Join Real Life e Amici dei Libri.

FAWLTS “From Alumni With Love To Students” è un’associazione senza scopo di lucro che nasce con l’obiettivo di avvicinare la scuola al mondo del lavoro, aiutando studentesse e studenti del triennio ad ampliare lo spettro delle possibili professioni esistenti e di approfondirne le dinamiche.

Team FAWLTS + giuria



L’associazione ambisce aiutare gli studenti a capire cosa vogliono fare da grandi e acquisire competenze chiave per il loro futuro, elementi che possono ridurre l’altissima incidenza dei NEET (not in education, employment or training) presenti nel territorio nazionale nella fascia tra 20 e 34 anni.

V. A.