Gaggiano. Furgone in fiamme, autista fa in tempo a lasciare il veicolo – FOTO

Ultimo aggiornamento il 11 Aprile 2022 – 20:28

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 11 aprile 2022 – Nel tardo pomeriggio di oggi, in via Einstein, un furgone, mentre era in transito, probabilmente a causa di un corto circuito, ha preso improvvisamente fuoco. L’autista del mezzo è, fortunatamente, riuscito ad abbandonare il veicolo e a mettersi in salvo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme, mentre, il mezzo è andato completamente distrutto.

V. A.

(foto di Antonio Varieschi)