Giussano. “Libri in circolo”, sabato 23 aprile Mercatino dei libri in Villa Sartirana

Ultimo aggiornamento il 11 Aprile 2022 – 17:55

L’iniziativa promossa dal Comune per la Giornata per il libro e il diritto d’Autore

(mi-lorenteggio.com) Giussano, 11 aprile 2022 – In occasione della Giornata per il libro e il diritto d’Autore, sabato 23 aprile dalle 15 alle 18 il Comune di Giussano organizza “Libri in circolo”, un’iniziativa di promozione al piacere della lettura.

Dando seguito al successo dello scorso anno de “Giussano che legge: mercatini dei libri usati”, nel Parco di Villa Sartirana verrà proposto un format simile con un mercatino di libri usati che consentirà all’utenza di trovare testi nuovi ad offerta libera. Non solo: il contributo dei lettori per l’acquisto dei libri verrà destinato a sostenere l’attività stessa delle associazioni, favorendo così la vivacità del territorio giussanese e le molteplici attività promosse dai sodalizi presenti in città.

Al fianco delle associazioni saranno presenti anche alcuni privati cittadini che parteciperanno in veste di hobbysti, mettendo a disposizione del pubblico il loro patrimonio librario.

Trattandosi di un’iniziativa di promozione alla lettura, la partecipazione delle realtà locali ai mercatini sarà gratuita; ogni partecipante, associazione o privato, al termine della giornata dovrà donare simbolicamente un libro alla Biblioteca di Giussano.

Il Mercatino dei libri non sarà la sola iniziativa programmata per favorire la promozione della lettura: nell’ambito del format “Incontri con l’autore” e in collaborazione con la libreria AreaLibri di Seregno, nel pomeriggio di sabato 23 aprile alle ore 16:30 è previsto anche un incontro con l’autrice Valeria Montaldi che presenterà il suo ultimo libro “Il filo di luce”, un romanzo storico ambientato nella Milano sforzesca.

“I Mercatini dei libri rappresentano uno strumento per avvicinare giovani e adulti al piacere della lettura – afferma Sara Citterio, assessore con delega alla Cultura – per questo motivo come Amministrazione Comunale avremo modo di promuovere nel corso dell’anno ulteriori occasioni attraverso le quali, in un’atmosfera piacevole, sia possibile avvicinare il pubblico al mondo dei libri. Sfogliare testi nuovi, incontrare autori e condividere esperienze di lettura sono momenti attraverso i quali la cultura si fa a portata di tutti, scoprendosi in tutto il proprio fascino che perdura nel tempo”.

In caso di maltempo o di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’iniziativa del Mercatino dei Libri verrà annullata. La presentazione del libro di Valeria Montaldi, invece, si terrà con qualunque condizione meteo.