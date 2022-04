Incidente a Cassago Brianza (LC): gravissima 22enne investita da auto

Ultimo aggiornamento il 11 Aprile 2022 – 20:33

(mi-lorenteggio.com) Cassago Brianza, 11 aprile 2022 – Intorno alle ore 16.40, in Piazza Beato Papa Giovanni XXIII, una ragazza di 22 anni è stata investita da un’auto, riportando urauma da schiacciamento con fratture multiple ad una gamba. Soccorsa dal personale medico dell’elisoccorso e da quello di un’automedica, la ferita, dopo esser stata stabilizzata è stata trasportata in elicottero in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno fatto tutti i rilievi.

V. A.