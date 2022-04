Rho. Serata Mozart – con un protagonista de La Compagnia del Cigno – Accademia Stabat Mater 

Ultimo aggiornamento il 11 Aprile 2022 – 21:17

(mi-lorenteggio.com) Rho, 11 aprile 2022 – Continua con grande successo la rassegna “Sei personaggi in cerca di voi”, con il maestro Donato Bruno dell’Accademia musicale Stabat Mater di Rho.

Questi incontri musicali, organizzati dalla Biblioteca comunale di Villa Burba e patrocinati dal Comune di Rho, consistono in sei serate alla scoperta di grandi musicisti quali Bach, Mozart, Beethoven, Rossini, Verdi e Puccini, con ascolti guidati, filmati, racconti, aneddoti e musica dal vivo.

Anche giovedì scorso, il numeroso pubblico, che anche questa volta ha fatto registrare in anticipo il sold-out, ha avuto una bella occasione per ascoltare la musica e i racconti su Wolfgang Amadeus Mozart offerti dalla scuola di musica rhodense.

“Una bellissima serata per ascoltare la musica di un grande artista e conoscere in modo semplice e per tutti il lato umano che permette ai grandi geni della musica di esprimersi. C’è sempre bisogno di conoscere e appassionarsi alle cose belle”. Così ha concluso la serata il Sindaco di Rho, Andrea Orlandi che si è complimentato anche con il maestro Ruben Giuliani, che ha magistralmenteeseguito alcuni “divertimenti” del grande autore austriaco.

Il violinista, docente e solista dell’orchestra Stabat Mater, è stato anche riconosciuto da moltepersone in sala in quanto attore in una serie de La compagnia del Cigno.

Il prossimo appuntamento sarà giovedì 21 aprile alle ore 21.00 e il protagonista sarà Ludwig vanBeethoven.

Ad eseguire dal vivo alcuni brani ci sarà il maestro Riccardo Arrigoni al pianoforte, che lo scorsoanno si è laureato con 110 e lode al conservatorio, dopo essere stato per molti anni allievo delpianista internazionale Carlo Balzaretti.

Anche i prossimi incontri di questa rassegna si svolgeranno nella prestigiosa Sala del Camino in Villa Burba – Corso Europa, 291 – Rho

Per poter accedere occorre la prenotazione e il Super Green Pass.

E’ già possibile iscriversi alle serate successive, dove si parlerà e si ascolteranno Rossini, Verdi e Puccini con i cantanti Eleonora Boaretto e Riccardo Benlodi.

Per PRENOTAZIONI: biblioteca.rhoburba@csbno.net 02.93332.215/390

Per ulteriori informazioni: www.accademiasantuario.com