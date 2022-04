Rozzano. Grigliata abusiva nei box, la polizia locale denuncia tre persone

Ultimo aggiornamento il 11 Aprile 2022 – 9:48

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 11 aprile 2022 – Si erano radunati nei locali abbandonati in via Guido Rossa per fare una grigliata in compagnia ma non ne hanno considerato le conseguenze. Alcuni residenti allarmati dal fumo che arrivava dal seminterrato hanno telefonato alla polizia locale cittadina che si è prontamente mobilitata inviando sul luogo una pattuglia.

All’arrivo, gli agenti hanno sorpreso tre individui senza permesso di soggiorno che stavano tranquillamente facendo un barbecue. Tutti sono stati denunciati a piede libero per invasione di terreno comunale e perché privi dei documenti di permesso di soggiorno in Italia.

V. A.