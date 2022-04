VINI LOMBARDIA, PRESIDENTE FONTANA: AL VINITALY REGIONE PROTAGONISTA CON UNA PRODUZIONE D’ECCELLENZA

Ultimo aggiornamento il 11 Aprile 2022 – 18:06

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 aprile 2022 – “Promuovere e sostenere le nostre eccellenze facendo sistema, raccontando e valorizzando tutti i nostri vini con un lavoro di squadra”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook, ha commentato la presenza dei ‘vini di Lombardia’ al Vinitaly 2022. Il governatore ha quindi evidenziato come alla rassegna veronese siano presenti “150 cantine lombarde, con prodotti eccellenti riconosciuti e ricercati in tutto il mondo”. “E per noi – ha concluso Fontana – è quanto mai importante sostenere il lavoro dei nostri produttori”.

Redazione