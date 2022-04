ANTONIO SALINARI, Capogruppo Forza Italia Municipio 7: “CANTIERE LUMACA IN VIA DELLE FORZE ARMATE” 

Ultimo aggiornamento il 12 Aprile 2022 – 16:40

(mi-lorentegggio.com) Milano, 12 aprile 2022 – In via Forze Armate, da oltre un anno c’è un cantiere abbandonato che ha provocato parecchi disagi al nostro territorio e una grave perdita economica per i commercianti” – commenta Antonio Salinari Capogruppo di Forza Italia nel Municipio 7 – “i lavori riprendono a tratti e in orario notturno creando ancora più disturbo alla quiete pubblica”.

“A seguito del vento di questo weekend” – continua Salinari – ”ciliegina sulla torta, tutta la recinzione è caduta provocando notevoli danni”.

“Ho chiesto al Comune quali siano le cause del continuo prolungamento del cantiere di via Forza Armate e una data certa di fine lavori”. “Un vero disastro peggio della Salerno Reggio Calabria” – conclude Salinari – “i cittadini di Baggio non meritano questo tipo di trattamento”.

Redazione